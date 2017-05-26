Участники предпринимательского форума в Воронеже выступили против санкций

ВОРОНЕЖ, 26 мая — РИА Новости. Российские и немецкие предприниматели, принявшие участие в прошедшем в Воронеже бизнес-форуме имени Вильгельма Столля, выступили против экономических санкций, сообщает в пятницу правительство региона.

Предпринимательский форум имени Столля проходил 25 и 26 мая. Помимо лекций и семинаров, на форуме были организованы дискуссионные площадки, биржа контактов, где большие предприятия и учреждения находили поставщиков и деловых партнеров из малого бизнеса. Главным событием деловой программы форума в пятницу стало пленарное заседание "Бизнес и власть: открытый диалог" с участием губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Мероприятие собрало более 1 тысячи региональных предпринимателей. В нем также принял участие президент объединения "Немецко-российский экономический союз" Томас Овербек.

"Несколько лет назад, организуя этот форум, мы хотели, чтобы предпринимательское сообщество находило в себе силы и понимало, куда идти и что делать, даже в сложное время… Мы с вами должны выстоять и идти вперед, для этого есть все предпосылки. Конечно, мы понимаем, что взаимодействие власти и бизнеса является ключевым в стабильности экономики и социальной политики, понимаем, что нас есть, за что критиковать, и в чем нам совершенствовать свою работу, поэтому такие встречи носят осмысленный характер конструктивной критики. Мы будем делать все, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно. Главная миссия правительства Воронежской области – создание благоприятной среды для развития человека и предпринимательства. Завершить поздравление хотел бы такими словами, перефразируя Карла Маркса: предприниматели всех стран, объединяйтесь! Вместе мы победим!" – сказал Гордеев.

Овербек поздравил российских коллег и также обратил внимание собравшихся на необходимость объединения предпринимателей России и Германии, независимо от политической обстановки.

"Наш Немецко-российский экономический союз, все его представители, которые сегодня приехали в Воронежскую область, выступают против санкций и тех политических препятствий, которые сейчас есть на нашем пути. Наоборот, мы выступаем за сотрудничество и достижение совместных целей во благо обеих сторон", — сказал Овербек.

По его словам, российские и немецкие бизнесмены одинаково высоко ценят экономическую и политическую стабильность, благоприятные условия для планирования своего бизнеса. "В Воронежской области как раз были грамотно созданы так называемые рамочные условия поддержки предпринимателей. Думаю, воронежские и немецкие предприниматели, имея некоторые общие взгляды, должны больше общаться и обмениваться опытом. Это будет полезно обеим сторонам", — отметил президент Овербек.

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