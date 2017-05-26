Россия в 2017 году может снизить экспорт нефти на 4 млн тонн

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Экспорт нефти из России в 2017 году, по предварительной оценке, может сократиться на 4 миллиона тонн в результате продления венского соглашения, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РИА Новости.

"Мы считаем, что скорректируется общий прогноз (добычи нефти – ред.) на 4 миллиона тонн — до 547 миллионов тонн. А по экспорту… предварительно, на этот объем и экспорт уменьшится. Мы считаем, что переработка не должна измениться в результате", — сказал Новак.

В четверг участники соглашения о сокращении добычи нефти договорились продлить его на 9 месяцев, до 1 апреля 2018 года, на прежних условиях. Для России эти условия предусматривают сокращение добычи на 300 тысяч баррелей в сутки.