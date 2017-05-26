Греф призвал как можно скорее легализовать криптовалюты в России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хождение криптовалют в РФ нужно легализовать как можно скорее, в ЦБ идет достаточно конструктивный диалог в этой сфере, считает глава Сбербанка Герман Греф.

В четверг зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара.

"Я думаю, что это (криптовалюты — ред.) нужно как можно скорее разрешать, думать, экспериментировать. Это не то, что можно и нужно запрещать. Законодательная попытка все запретить остановлена, и сейчас, мне кажется, идет достаточно конструктивный диалог и в ЦБ — попытка осознать, что с этим делать", — прокомментировал Греф на пресс-конференции инициативу ЦБ по налогообложению криптовалют.

"Мне кажется, в новых технологиях попытка действовать запретами приводит к тому, что мы начинаем очень сильно проигрывать конкурентам", — сказал топ-менеджер.

"Вся эта история с биткоином как центральному банкиру, бывшему и настоящему, мне не нравится. Это некий заместитель денег, некий суррогат. Как с этим быть, не знаю. Это такая тяжелая длинная история, ответа пока не знаю", — парировал экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев, возглавляющий набсовет Сбербанка.

Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако ответственность за несоблюдение этого запрета не установлена. Минфин готовил законопроект о криптовалютах, который, в частности, должен был ввести уголовную ответственность за их использование. Однако позже власти РФ решили отказаться от столь жестких мер. Курс биткоина к доллару на этой неделе бьет исторические рекорды. За год курс криптовалюты вырос примерно в 5 раз, сейчас она торгуется в районе 2560 долларов.