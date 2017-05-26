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Экономика

"Минималку" сравняют с прожиточным минимумом к 2019 году

19:0226.05.2017
(обновлено: 19:04 26.05.2017)
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© РИА Новости / Михаил МордасовКупюры достоинством сто рублей. Архивное фотоКупюры достоинством сто рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Минтруде определились с тем, как будут сравнивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с прожиточным минимумом. Соответствующий законопроект, разработанный совместными усилиями Минтруда, Минфина и Минэкономразвития, внесен в правительство.

На ярмарке вакансий в Центре занятости населения. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В правительство внесли законопроект о повышении МРОТ

Как рассказал 26 мая глава ведомства Максим Топилин, процесс уравнивания будет происходить поэтапно.

К 1 июля МРОТ подрастет на 3% (до 7800 рублей) и составит примерно 73% к уровню прожиточного минимума.

Дальнейшее повышение заложено в законопроекте. С 1 января 2018 года МРОТ единовременно повысят до 90% от прожиточного минимума.

На этом этапе, по словам Топилина, из федерального бюджета потребуется 25 миллиардов рублей — на компенсацию роста зарплат работникам бюджетной сферы.

Финальный этап повышения пройдет с 1 января 2019-го: минимальный размер оплаты труда достигнет 100% прожиточного минимума. Впрочем, как отметил глава Минтруда, темпы планируемого повышения "еще обсуждаются".

Бедность работающих

Сейчас минимальный размера оплаты труда в России составляет 7500 рублей, с июля этого года он увеличится на 300 рублей, а среднероссийский прожиточный минимум на данный момент составляет около 11 тысяч рублей.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Разрыв между двумя этими показателями формирует в России уникальную ситуацию — бедность работающего населения, заявила в конце февраля вице-премьер Ольга Голодец. По оценкам, озвученным вице-премьером, сейчас около пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ.

Все эти пять миллионов работающих остаются за чертой бедности, при этом, как подчеркнула она, в России нет такой квалификации, где уровень зарплаты в 7800 рублей был бы достаточным.

Искажение экономики

Оплата труда ниже прожиточного минимума бьет не только по работающему населению, но и дополнительно нагружает бюджет.

Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Повышение МРОТ не спровоцирует уход бизнеса в тень, считает Топилин

Рабочее место, которое не обеспечивает человеку возможность существования, фактически неэффективно, так как государство, по сути, дотирует его содержание.

"Государство выдает этим людям социальные пособия, доплачивая им до прожиточного минимума. Получается такое вот перекрестное финансирование социальных выплат, которое искажает стоимость рабочей силы и экономику", — указывает Александр Сафонов, проректор по развитию Академии труда и социальных отношений.

Закрыть за два года

В Минтруде ранее признали: вопрос с приближением "минималки" к прожиточному минимуму уже "перезрел", и точку в нем надо ставить в самое ближайшее время. В ведомстве ранее заявляли, что на сравнивание двух показателей потребуется от трех до пяти лет.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПокупатели в торговом зале гипермаркета "Карусель"
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Покупатели в торговом зале гипермаркета "Карусель"

Тем не менее, как заявил в мае премьер-министр Дмитрий Медведев, вопрос о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума "будет закрыт за два года".

Есть мнение, что устанавливать МРОТ нужно не для страны в целом, а для каждого из российских регионов отдельно — везде разные зарплаты и цены, и делать показатель одинаковым по стране несправедливо.

"Величина прожиточного минимума в Москве и в отдаленных регионах может значительно различаться: где-то на эти деньги можно прожить, а где-то — практически невозможно", — считает Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов.

С ним не соглашается Николай Волгин, советник генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института труда.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Минтруд рассказал о расходах работодателей на повышение МРОТ в 2018 году

Решение о том, что МРОТ должен быть федеральным показателем, он считает правильным, так как учитывать особенности проживания в регионах — компенсационные функции других инструментов: таких, как районные коэффициенты и северные надбавки.

Эффект домино

Решение в виде закона, где будет определен конечный срок доведения МРОТ до прожиточного минимума, будет означать, что Минфину придется включить соответствующие расходы в верстание бюджета. Но процесс все равно может затянуться, считает Сафонов.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Министерство финансов РФ

"Минфин волне может позднее сказать, что денег нет, и через закон о федеральном бюджете перенести решение, которое принято сейчас", — поясняет он.

Основной проблемой при реализации законопроекта эксперт называет то, что к показателю МРОТ привязана вся структура зарплат бюджетников.

Поэтому Минфин, по его словам, опасается эффекта домино, когда из-за повышения минимальной зарплаты нужно будет пропорционально повышать компенсации сотрудникам на более высокооплачиваемых позициях.

"Ответ, как правило, был такой: либо сокращать количество ставок тарифной сетки, либо начинать экономить на компенсационных и стимулирующих выплатах", — указывает Сафонов.

Регионы осилят

По оценкам Минтруда, при повышении МРОТ из региональных и муниципальных бюджетов нужно выделить 56 миллиардов рублей. По мнению Сафонова, деньги регионы в любом случае найдут: обязательства дофинансирует федеральный бюджет, когда субъекты начнут обращаться в Минфин за поддержкой.

© Fotolia / DmitrydesignerРоссийские рубли
© Fotolia / Dmitrydesigner
Российские рубли

"Взамен Минфин может потребовать от регионов оптимизировать численность бюджетников, но безболезненно эту проблему можно решить за счет пересмотра эффективности расходов социальной политики", — считает Сафонов.

По мнению Волгина, выравнивание МРОТа и ПМ решит самую острую социальную проблему — минимизирует бедность, так как в России официально бедные те, чей доход ниже прожиточного минимума. В дальнейшем, считает он, сократится и значимость самого института минимального размера оплаты труда. Следующим этапом станет рост минимальной зарплаты: как только она хотя бы на копейку превысит прожиточный минимум, само понятие последнего начнет себя изживать.

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