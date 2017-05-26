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Экономика

Страны ЕАЭС составят план-график ускоренного устранения барьеров в торговле

18:0126.05.2017
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© РИА Новости / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкГосударственные флаги стран ЕАЭС. Архивное фотоГосударственные флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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КАЗАНЬ, 26 мая — РИА Новости. Страны ЕАЭС составят план-график по ускоренному устранению барьеров в торговле между странами союза, сообщил журналистам председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян по итогам заседания Евразийского межправсовета.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Молдавии Павел Филип. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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"Мы приняли принципиальное решение относительно того, что мы должны детально разобраться с этими барьерами и составить планы-графики по устранению этих барьеров. По 60 барьерам у нас уже есть согласованная позиция, по остальным мы будем докладывать премьер-министрам на очередном заседании межправительственного совета", — сказал он.

Саркисян напомнил, что в настоящее время нормативная база ЕАЭС позволяет использовать изъятия, чтобы процесс формирования общих рынков происходил более мягко для национальных рынков, однако эти изъятия мешают формированию общего рынка. "Основной акцент, который мы сделали в этом вопросе, это необходимость преодоления этих изъятий в более короткие сроки, что позволит быстрее стартовать общему рынку", — сказал глава ЕЭК.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кроме того, по его словам, во взаимной торговле стран союза существует ряд барьеров, которые противоречат союзным договоренностям и также не позволяют формировать общие рынки. Саркисян добавил, что вопрос снятия барьеров оказался в центре внимания глав правительств в том числе и потому, что именно представители бизнеса требуют скорейшего решения этой проблемы.

Еще одной темой сегодняшнего заседания, по словам Саркисяна, было формирование согласованной политики в сфере сельского хозяйства. В частности, стороны согласились с необходимостью углублять кооперацию, чтобы сельхозпроизводители ЕАЭС могли позиционировать себя на рынках третьих стран. "Уже накоплен определенный опыт взаимодействия, но необходимо углубить работу министерств сельского хозяйства наших стран, мы договорились, что профильные министры будут чаще встречаться и обговаривать вопросы ведения более согласованной политики", — отметил Тигран Саркисян.

Стенд Евразийской экономической комиссии. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Что касается темы развития цифровой экономики в странах союза, то, по словам руководителя ЕЭК, стороны согласились с необходимостью цифровой трансформации по четырем основным направлениям. В частности, речь идет об отраслевой и межотраслевой трансформации, трансформации общих рынков союза, а также инфраструктуры логистики транспортных коммуникаций и систем управления.

"Для создания такой цифровой экосистемы мы приняли решение сформировать центр компетенций в Комиссии, чтобы он выявлял основные проекты, реализация которых будет способствовать с одной стороны углублению интеграции, с другой стороны — стимулированию цифровой трансформации в указанных направлениях", — сказал глава ЕЭК.

Он добавил, что этот центр компетенций будет систематически готовить доклады для правительств стран ЕАЭС о ходе работы в этой сфере.

Евразийский экономический союз
© РИА Новости, Инфографика
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