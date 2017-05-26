В ЦБ допускают, что цены на нефть могут упасть до $40

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Банк России считает, что цены на нефть в среднесрочной перспективе могут с высокой вероятностью вернуться к 40 долларам за баррель, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Наши прогнозы исходят из того, что мы видим высоковероятным, что в среднесрочной перспективе цена может вернуться на 40 долларов за баррель", — сказала Юдаева. Она отметила, что ЦБ будет смотреть за ситуацией на нефтяном рынке, на котором достаточно много неопределенности, и решать, как связи с этим корректировать свои прогнозы.

На встрече в Вене все участники соглашения о сокращении добычи нефти согласились продлить его на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года — на прежних условиях. Позитивная в целом новость разочаровала инвесторов, рассчитывавших на большее. Мировые цены на нефть отреагировали на новости обвалом более чем на 5%. В пятницу заметна небольшая коррекция в плюс. По состоянию на 17.05 мск июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent дорожали на 0,47% — до 51,70 доллара за баррель, на нефть марки WTI — на 0,53%, до 49,16 доллара за баррель.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

По словам Юдаевой, есть два мнения о том, как продление венской сделки повлияет на нефтяные цены. Минфин считает, что соглашение только увеличит избыток запасов, а нефть может упасть в цене до 30 долларов за баррель. Минэнерго же и многие аналитики полагают, что соглашение снизит избытки нефти и поможет стабилизировать рынок.

"Как Банк России, особенно в части рисков финансовой стабильности, не думаю, что мы должны ставить на какую-то определенную точку зрения. Для нас с точки зрения финансовой стабильности очень важно быть готовым, иметь инструменты на случай реализации любого из возможных сценариев", — заявила Юдаева.