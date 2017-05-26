МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сбербанк пока не планирует выходить на рынок Крыма, это может обернуться более широкими санкциями против крупнейшего российского банка и иметь серьезные негативные последствия для экономики РФ, заявил глава банка Герман Греф.

"Крым и работа в Крыму с украинским бизнесом не связана. Это вопрос не моего желания или нежелания. Мы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций — не только которые есть сейчас", — сказал Греф на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

"Последствия для экономики страны могут быть таковы, что даже пока не может идти речи о начале нашей работы в Крыму", — подчеркнул глава крупнейшего российского банка.