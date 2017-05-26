ФАС разрешила группе ЕСН купить 65,43 процента акций РБК

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба разрешила группе ЕСН Григория Березкина купить 65,43 процента акций ПАО "РБК", сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас основным владельцем РБК является предприниматель Михаил Прохоров. Чистая прибыль медиахолдинга в 2016 году составила 372,7 миллиона рублей.
Группа ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами ("Уяр" и "Сковородино"), 50,5 процента акций энергетического трейдера "Русэнергосбыт", а также контролирует "Русэнергоресурс".
Кроме того, в 2007 году ЕСН приобрела контрольный пакет ИД "Комсомольская правда". Владелец группы Григорий Березкин также является совладельцем московской версии газеты Metro.