Путин поручит проанализировать проблемы из доклада бизнес-омбудсмена

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 26 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 26 мая 2017

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручит правительству проанализировать замечания, указанные в докладе уполномоченного по правам предпринимателей.

В пятницу глава государства в Кремле провел рабочую встречу с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который представил ему доклад о результатах работы за 2016 год.

Титов попросил Путина дать поручение кабинету министров по анализу озвученных в докладе проблем.

"Я так и сделаю. Только предварительно, конечно, я должен посмотреть доклад, ознакомиться с ним и по результатам рассмотрения подготовить соответствующее поручение", — ответил ему президент.

В частности в докладе указывается, что по-прежнему остается проблема по определению статуса самозанятых граждан. В числе других проблем указывается автоматизированная система весогабаритного контроля на дорогах и электронная ветеринарная сертификация.

"Это тоже вызывает сегодня технические, но проблемы, много штрафов приходит, хотя это новейшая технология. Мы просим какой-то опытный период, потому что сейчас, пока идет наладка техники, очень много различных проблем", — рассказал бизнес-омбудсмен.

"То же самое с электронной ветеринарной сертификацией. Очень серьезная нагрузка на бизнес, но пока система работает так, что ее, эту систему "Меркурий", надо доводить, — рассказал Титов. — Она должна быть, но ее надо отладить, какой-то период надо дать на отладку".

Он отметил, что ситуация с установкой современной контрольно-кассовой техники сейчас намного лучше, хотя раньше возникало много споров по стоимости аппаратов и их наличию. Кроме того, Титов доложил президенту о проблеме по стоимости имущества и налога на имущество для физических и юридических лиц, который сегодня растет.

"В общем, все эти проблемы изложены в нашем докладе. Хотел бы сегодня просить вас дать поручение правительству, чтобы они могли проанализировать этот доклад, хотя должен сказать, что мы доклад готовили и с участием ведомств, которые принимали участие в наших ситуационных анализах, тем не менее, по стандартной, уже существующей несколько лет по нашим докладам процедуре, чтобы они создали специальную рабочую группу, которая вместе с нашим институтом отработала ваше поручение и доложила", — обратился бизнес-омбудсмен к главе государства.