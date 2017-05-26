Защита украинской стороны рассказала, чем грозит Киеву выплата долга России

ЛОНДОН, 26 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Немедленная выплата Украиной долга перед Россией поставит под удар выполнение страной программы МВФ, а также реструктуризацию долга перед кредиторами. Об этом заявили представители защиты украинской стороны в ходе судебных слушаний в Высоком суде Лондона.

Высокий суд Лондона в пятницу проводит дополнительные слушания по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов.

"Выплата долга сейчас поставит под удар экономику Украины, а также реструктуризацию долга и выполнение программы МВФ", — сказал юрист компании Quinn Emanuel Бэнкин Тэнки.

Юрист также подчеркнул, что сложившаяся ситуация "крайне серьезна" и украинская сторона уважает решение английского суда, о чем свидетельствует факт присутствия на судебном заседании министра финансов Украины Александра Данилюка.

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Украина намерена 10 июня подать апелляцию на решение суда.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.