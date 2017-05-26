Греф заявил, что Сбербанк еще долго не станет частным

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Контрольный пакет Сбербанка не должен находиться у государства, но на практике Сбербанк еще долго не станет частным, заявил глава банка Герман Греф, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании.

"Думаю, что Сбербанк долго ещё не станет частным, во всяком случае пока так вопрос не стоит. Наш контрольный пакет закреплён за Центральным банком законом, без изменения закона это сделать нельзя, и пока принято решение закон не менять", — сказал Греф.

"Я действительно выступаю за то, чтобы контрольный пакет не находился в руках государства, мне кажется, что самая большая гарантия долгосрочной устойчивости и надежности компании, это ее рыночность, чтобы независимые акционеры могли спрашивать с менеджмента за финансовые результаты, и это самая устойчивая схема", — считает глава Сбербанка.

"Пока так вопрос не стоит, и прогнозировать какие-либо сроки, тем более на 100% о частном Сбербанке речь не шла…. Уход Центрального банка из контроля сегодня в повестке дня не стоит", — добавил он.

Греф также заявил, что дивиденды акционерам Сбербанка будут расти. "Нет речи, что Сбербанк будет платить мизерные дивиденды. Пока прибыльность возрастает, и вместе с этим будут расти дивиденды", — сообщил топ-менеджер.