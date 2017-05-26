Греф заявил, что Сбербанк еще долго не станет частным

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Контрольный пакет Сбербанка не должен находиться у государства, но на практике Сбербанк еще долго не станет частным, заявил глава банка Герман Греф, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании.
"Я действительно выступаю за то, чтобы контрольный пакет не находился в руках государства, мне кажется, что самая большая гарантия долгосрочной устойчивости и надежности компании, это ее рыночность, чтобы независимые акционеры могли спрашивать с менеджмента за финансовые результаты, и это самая устойчивая схема", — считает глава Сбербанка.
"Пока так вопрос не стоит, и прогнозировать какие-либо сроки, тем более на 100% о частном Сбербанке речь не шла…. Уход Центрального банка из контроля сегодня в повестке дня не стоит", — добавил он.
Греф также заявил, что дивиденды акционерам Сбербанка будут расти. "Нет речи, что Сбербанк будет платить мизерные дивиденды. Пока прибыльность возрастает, и вместе с этим будут расти дивиденды", — сообщил топ-менеджер.