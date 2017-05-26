В Сбербанке рассказали, при каких условиях снизятся ставки по ипотеке

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Процентные ставки по ипотеке 6-7% возможны в России в будущем, но они приведут к снижению ставок по депозитам на несколько процентных пунктов: банк не может выдавать кредиты дешевле, чем привлекает средства, заявил зампред Сбербанка Александр Торбахов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник заявил, что макроэкономические условия в РФ в целом созрели для того, чтобы ставки по ипотеке снизились до 6-7% годовых. По данным ЦБ, ипотечные ставки российских банков в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8%, снизившись на 0,67 процентного пункта по сравнению с показателем годичной давности.

"Прежде всего, это (возможность снижения ставок до 6-7% — ред.) зависит от стоимости денег на рынке. Если цена денег будет сокращаться, то есть ставки, по которым банки привлекают деньги, соответственно, будет сокращаться стоимость размещения. Это железобетонный закон, поэтому все возможно", — сказал Торбахов журналистам в преддверии годового собрания акционеров Сбербанка.

Если ставки по ипотеке на рынке будут 6-7%, значит ставки по депозитам должны быть несколько процентов максимум, подчеркнул топ-менеджер. "Понятно, что маржа постепенно сокращается, но банк не может выдавать дешевле, чем он привлекает. Если мы сегодня привлекаем депозиты по 7-8%, как мы можем выдавать по 6-7%? Поэтому депозиты должны уйти вниз", — подчеркнул он.

"Но постепенно все идёт туда. Я не знаю, будет ли 6-7%, но все равно рынок идёт вниз по ценам", — добавил Торбахов.

Также Торбахов в пятницу представил мобильное приложение Сбербанка для оформления ипотеки. Данный сервис выдал ипотечных кредитов на 5 миллиардов рублей. С начала года на этом сервисе было зарегистрировано 60 тысяч клиентов, одобрено 15 тысяч заявок. По словам зампреда банка, для оформления ипотеки клиенту через данный сервис необходимость посещения офиса Сбербанка практически отпадает.