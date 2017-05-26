Минсельхоз назвал лидерство России по экспорту пшеницы вопросом престижа

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Лидирующая позиция России по экспорту пшеницы в мире это, прежде всего, вопрос престижа, однако главным остается доходность производителей зерна, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Это вопрос статуса и престижа на мировых рынках, но главное сохранять доходность сельхозтоваропроизводителей, поскольку это позволяет обеспечить расширенное производство зерна", — сказал Хатуов.

По словам замминистра, на данный момент Минсельхоз прогнозирует, что экспорт российского зерна в 2016-2017 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) составит 34-35 миллионов тонн, включая 27 миллионов тонн пшеницы. В прошлом сезоне Россия с объемом экспорта пшеницы чуть более 25 миллионов тонн стала мировым лидером, а по данным министерства в мае этот рекорд уже побит.

Однако с начала календарного года произошел небольшой спад поставок за рубеж, что дало основания Зарубежной сельскохозяйственной службе (Foreign Agricultural Service, FAS) Минсельхоза США прогнозировать, что РФ потеряет мировое лидерство в этом секторе экспорта.

В 2016 году Россия получила рекордный урожай зерновых за все постсоветское время — 120,7 миллиона тонн в чистом весе, включая 73,3 миллиона тонн пшеницы.