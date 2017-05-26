МВФ обязал Киев провести две новые реформы для получения пятого транша

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Киев для получения пятого транша Международного валютного фонда (МВФ) должен принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам, говорится в опубликованном в пятницу заявлении по итогам работы миссии МВФ.

Миссия МВФ начала свою работу на Украине 16 мая. Ранее вице-премьер страны Павел Розенко заявил, что украинские власти будут обсуждать с миссией пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста.

"В то время как был достигнут существенный прогресс в общем понимании определяющих компонентов этих мероприятий, дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах с тем, чтобы текст соответствующих законопроектов отобразил это понимание и в целом отвечал цели реформы. Обеспечение парламентской поддержки этих законопроектов будет необходимым шагом на пути завершения четвертого просмотра (программы сотрудничества – ред.)", — говорится в заявлении со ссылкой на главу миссии МВФ на Украине Рона ван Родена.

Отмечается, что специалисты МВФ с другими международными партнерами будут тесно сотрудничать с представителями власти все последующие недели, чтобы поддержать продвижение в реализации реформ.

По данным миссии, экономика Украины продолжает свое восстановление, с ожидаемым нынешним ростом на уровне более 2%. В частности, реализация налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики позволяет обеспечить соблюдение целей, определенных для 2017 года. В миссии отметили, что валовые международные резервы продолжают расти, достигнув уровня в 17,6 миллиарда долларов, а ожидаемая инфляция может составить менее 10% на конец года.

В миссии МВФ отметили, что на фоне позитивных краткосрочных ожиданий решительное проведение структурных реформ остается ключевым фактором обеспечения мощного и устойчивого экономического роста, так нужного Украины на среднесрочную перспективу.