Туск планирует призвать лидеров G7 продолжить политику санкций против РФ

БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что призовет лидеров стран G7 продолжить санкционную политику против России.

"С нашего последнего саммита мы не наблюдали ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я призову других лидеров G7 подтвердить эту политику", — сказал Туск журналистам перед саммитом G7. Его пресс-конференция транслируется службами ЕК.

США ввели санкции против российских лиц компаний в связи с событиями в Крыму и на Украине, а также в связи с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Москва называет такие обвинения бездоказательными.