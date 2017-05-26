ЦБ рассчитывает на рост кредитования во многих секторах экономики

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Банк России рассчитывает, что в ближайшее время начнется рост кредитования во многих секторах экономики РФ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на общем собрании ассоциации региональных банков России.

"Кредитование начало расти. Апрель, мы надеемся, станет переломным месяцем. Прирост кредитов в экономике за месяц составил 1,2%. И мы ожидаем, что это начало повышательного кредитного цикла", — сказал Набиуллина.

По её словам, структура роста кредитов совпадает со структурой роста экономики РФ. "Кредитование быстрее растёт в тех секторах, которые сами показывают опережающий рост и это, наверное, естественно. И наоборот, в секторах где накопились проблемы, где высока накопленная задолженность, закредитованность высокая, кредитование до сих пор, к сожалению, продолжает снижаться", — отметила она.

Быстрее всего, по её словам, кредитование растёт в сельском хозяйстве, транспорте и энергетике, самая тяжёлая ситуация — в строительстве. Трудности с кредитованием испытывал малый и средний бизнес, однако, по её словам, сейчас идёт постепенный рост кредитования в этом секторе.

"Рассчитываем на то, что положительные тенденции в банковском секторе укрепятся, и скоро мы увидим рост кредитования по большому количеству секторов экономики. Это поддержит наш экономический рост", — сказала глава регулятора.

Согласно статистике, обнародованной ЦБ РФ 18 мая, российские банки в апреле текущего года фактически увеличили кредитование компаний на 1%, а с учетом валютной переоценки (то есть в рублевом выражении) — на 1,3%. Вместе с тем регулятор в своем комментарии указал, что прирост наблюдался в первую очередь за счет кредитования крупных компаний.