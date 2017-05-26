Нефть дешевеет на фоне решения по венскому соглашению

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на фоне решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев на прежних условиях, которое разочаровало инвесторов, рассчитывавших на большее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.51 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,60% — до 51,13 доллара за баррель, на нефть марки WTI — на 0,78%, до 48,52 доллара за баррель. При этом накануне цена нефти обеих марок падала более чем на 5%.

Инвесторы надеялись, что нефтедобывающие страны продлят действие соглашения о сокращении добычи "черного золота" на более длительный срок или решат увеличить объем сокращения добычи, пишет агентство Рейтер.

По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna), которые приводит агентство, решение ОПЕК о продлении действия соглашения на девять месяцев без увеличения объема сокращений приведет к тому, что главными факторами, влияющими на мировой рынок нефти, станут данные о запасах и добыче "черного золота" в США.

В четверг на встрече в Вене участники венского соглашения договорились продлить соглашение по сокращению нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.