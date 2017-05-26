Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 51$ за баррель

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу на фоне решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев на прежних условиях, что не принесло рынку никаких сюрпризов; нефть марки Brent впервые с 15 мая опустилась ниже отметки в 51 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.33 мск, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 50,89 доллара за баррель, впервые с 15 мая опустившись ниже отметки в 51 доллар за баррель.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,90% — до 48,46 доллара за баррель.