СМИ узнали об инвестиционных планах Saudi Aramco на американском континенте

МЕХИКО, 16 мая – РИА Новости. Компания Saudi Aramco планирует в ближайшие пять лет вложить 18 миллиардов долларов в расширение деятельности в Северной и Южной Америке, фокусируясь на нефтеперерабатывающем подразделении Motiva Enterprises в США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Motiva.

Компания заявила, что речь идет не только о существующих, но и возможных новых проектах, отказавшись обсуждать географию возможного расширения деятельности.

Motiva стала полностью дочерним предприятием Saudi Aramco с 1 мая после ее разделения с компанией Shell. СП Motiva было создано в 1998 году, его совокупная мощность составляет 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки. Включает в себя несколько НПЗ, топливных терминалов и структуры по реализации продукции в США.

По условиям окончательного соглашения, Saudi Aramco получила права на использование бренда Motiva, крупнейший в США завод по нефтепереработке, расположенный в Порт-Артуре в штате Техас, 24 терминала и эксклюзивные права на продажу товаров под маркой Shell в Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине, Вирджинии, Мэриленде, Вашингтоне — округ Колумбия, а также в восточной половине штата Техас и в большей части штата Флорида.

В четверг Motiva заявила, что "начинает путь к росту, чтобы стать самым безопасным и наиболее прибыльным бизнесом по нефтепереработке в США".

После увеличения мощности своего завода в Порт-Артуре в 2012 году более чем в два раза, до 603 тысяч баррелей в день, компания рассматривала возможность дальнейшего его расширения. Также Motiva изучала вероятность приобретения еще одного НПЗ на побережье Мексиканского залива и посещала выставленные на продажу нефтехимические заводы.