Роспотребнадзор рассказал о нарушениях антитабачного закона в 2017 году

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор за первый квартал 2017 года выписал более 15,4 миллиона рублей штрафов за нарушение антитабачного закона, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в первом квартале 2017 года Роспотребнадзор привлек к административной ответственности более 2 тысяч нарушителей требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

"В их числе 212 юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 15,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с 15 ноября 2013 года (начало действия норм антитабачного законодательства) должностными лицами Роспотребнадзора привлечено к ответственности 54 тысячи правонарушителей, включая более 6,2 тысячи юридических лиц.