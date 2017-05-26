Роспотребнадзор рассказал о нарушениях антитабачного закона в 2017 году

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор за первый квартал 2017 года выписал более 15,4 миллиона рублей штрафов за нарушение антитабачного закона, сообщается на сайте ведомства.
"В их числе 212 юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 15,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с 15 ноября 2013 года (начало действия норм антитабачного законодательства) должностными лицами Роспотребнадзора привлечено к ответственности 54 тысячи правонарушителей, включая более 6,2 тысячи юридических лиц.