МЭР предлагает отвязать социальный платеж предпринимателей от размера МРОТ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство экономического развития России (МЭР) предлагает отвязать социальный платеж, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями, от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и повышать его на основе устанавливаемого правительством коэффициента, сообщил замглавы ведомства Олег Фомичев.

Он назвал правильной задачу повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума, отметив, что в то же время увеличение, исходя из действующего порядка расчета взносов в государственные внебюджетные фонды, напрямую повлияет на финансовую нагрузку на индивидуальных предпринимателей.

"Проблема в том, что перед нами стоит задача довести МРОТ до прожиточного минимума быстрыми темпами, поэтому мы предлагаем сейчас отвязать социальный платеж, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями, от размера МРОТ и повышать его ежегодно на основе устанавливаемого отдельным решением правительства коэффициента, который будет привязан к росту потребительских цен", — сказал Фомичев в интервью газете "Известия".

По его словам, также обсуждался рост заработных плат как показатель, к которому тоже можно привязать социальный платеж ИП. Как отметил замглавы МЭР, планируется, что коэффициент ежегодного изменения, на который умножат базовую сумму, будет утверждаться правительством с учетом текущей ситуации, а не автоматически привязываться к темпам роста МРОТ.

"Мы хотим базовую цифру оставить на том уровне, на котором сейчас находится МРОТ. Зафиксировать его, и эту сумму уже ежегодно индексировать на коэффициент, который будет правительством утверждаться. Сейчас у нас МРОТ составляет 7 500 рублей. С 2018 года расчет взносов будет осуществляться исходя из МРОТ, равного 7 800 рублей", — сказал Фомичев, отвечая на вопрос о размере базовой суммы.

Он уточнил, что поправки уже разработаны, МЭР будет согласовывать их с Минфином и Минтрудом, чтобы внести в правительство. В министерстве рассчитывают, что новая система заработает со следующего года, добавил Фомичев.