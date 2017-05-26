МЭР предлагает временно поддержать банки в выдаче кредитов малому бизнесу

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство экономического развития России предлагает временно поддержать крупные банки в части кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил замглавы ведомства Олег Фомичев.

Он рассказал о льготной программе кредитования малого и среднего бизнеса "Шесть с половиной", которая фиксирует ставку по кредитам в сумме не менее 5 миллионов рублей для малых предприятий на уровне до 10,6%, для средних — до 9,6%.

"Банки, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе получают возможность рефинансирования в ЦБ по ставке 6,5% годовых, поэтому программа получила второе название "Шесть с половиной". Более 30 новых региональных банков корпорацией для работы по этой программе уже аккредитованы. Сейчас корпорация делит лимиты между крупными и небольшими банками пополам", — пояснил Фомичев.

По его словам, во второй половине года, если центробанк решит увеличить лимит по программе на 50 миллиардов рублей, практически весь этот лимит будет размещен в региональных банках. "По части крупных банков мы будем уходить в сторону увеличения сроков, на которые выдаются кредиты, и обеспечения их инвестиционного характера", — сказал Фомичев.

Он также заявил, что Минэкономразвития подготовило проект постановления об аналоге программы "Шесть с половиной" при поддержке правительства, а не ЦБ. По словам Фомичева, крупным банкам будут компенсировать разницу между 6,5% и ключевой ставкой ЦБ, чтобы они максимально быстро выдали "навес невыданных кредитов".

"Таким образом, мы сейчас обеспечим поддержку льготного кредитования малого бизнеса до того момента, как ЦБ примет решение о расширении и выделении дополнительных лимитов программы. Это решение может быть где-то в середине лета, по нашей оптимистичной оценке", — сказал замминистра.

Он также заявил, что программа планируется до конца года, на нее выделяются около 300 миллионов рублей. По словам Фомичева, эта сумма субсидирует только разницу между 6,5% и ключевой ставкой, которая сейчас составляет 9,25%. Как отметил замглавы МЭР, программа со льготными ставками носит вынужденный характер и по мере снижения процентных ставок на рынке ее нужно будет "потихоньку сворачивать".

"А ставки уже снижаются. За последнее время они снизились почти вдвое. Раньше они доходили до 30%, сейчас, по данным ЦБ, в районе 14%. Разница между ставками в 9,6%, 10,6% и 14% не катастрофическая, так что к концу этого года или к середине следующего ставки могут выровняться", — сказал замминистра.

При этом, по его словам, это не значит, что правительство и корпорация малого и среднего предпринимательства прекратят кредитно-гарантийную поддержку малого бизнеса. "Ведь основной инструмент, ради которого создавалась корпорация, — это гарантии и поручительства по кредитам малого бизнеса. Эта работа безусловно продолжится", — заверил Фомичев.