МЭР хочет усовершенствовать и расширить патентную систему налогообложения

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минэкономразвития России разработало предложения по совершенствованию патентной системы налогообложения, в частности предлагается расширить сферу ее действия, заявил замглавы ведомства Олег Фомичев.

"Будут приниматься решения в целом по контурам налоговой системы. В рамках этих решений вполне возможно, что будут меняться какие-то параметры налоговых режимов для малого и среднего предпринимательства", — сказал Фомичев в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о возможном появлении новых налоговых льгот для предпринимателей.

По его словам, у министерства есть предложения по совершенствованию патентной системы.

"Нам нужно этот налоговый режим более жестко привязать к факту регистрации, чтобы предпринимателю было проще одновременно зарегистрироваться и заплатить патент, а также расширять сферу действия патентной системы. Сейчас патенты еще недостаточно распространены при том, что темпы роста плательщиков по ним за два года выросли в 2,5 раза", — сказал Фомичев.

Замминистра добавил, что патентную систему нужно усовершенствовать с точки зрения уровня обложения по социальным платежам.

"Уже довольно давно идет дискуссия с Минтрудом и бизнес-сообществом по поводу введения для индивидуальных предпринимателей, не привлекающих наемных работников и применяющих патент, единого платежа, который будет включать сумму налога и страховых взносов", — пояснил Фомичев.

Он уточнил, что для расширения системы необходимо дополнительно проанализировать региональную практику, поскольку у регионов уже есть право включать в перечень видов деятельности, осуществляемых в рамках патента, ее новые виды.

"Возможно дальнейшее распространение патента на производственную сферу и сферу сельского хозяйства", — сказал Фомичев.