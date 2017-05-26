МЭР хочет усовершенствовать и расширить патентную систему налогообложения

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минэкономразвития России разработало предложения по совершенствованию патентной системы налогообложения, в частности предлагается расширить сферу ее действия, заявил замглавы ведомства Олег Фомичев.
"Будут приниматься решения в целом по контурам налоговой системы. В рамках этих решений вполне возможно, что будут меняться какие-то параметры налоговых режимов для малого и среднего предпринимательства", — сказал Фомичев в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о возможном появлении новых налоговых льгот для предпринимателей.
"Нам нужно этот налоговый режим более жестко привязать к факту регистрации, чтобы предпринимателю было проще одновременно зарегистрироваться и заплатить патент, а также расширять сферу действия патентной системы. Сейчас патенты еще недостаточно распространены при том, что темпы роста плательщиков по ним за два года выросли в 2,5 раза", — сказал Фомичев.
Замминистра добавил, что патентную систему нужно усовершенствовать с точки зрения уровня обложения по социальным платежам.
Он уточнил, что для расширения системы необходимо дополнительно проанализировать региональную практику, поскольку у регионов уже есть право включать в перечень видов деятельности, осуществляемых в рамках патента, ее новые виды.
"Возможно дальнейшее распространение патента на производственную сферу и сферу сельского хозяйства", — сказал Фомичев.