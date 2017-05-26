Новак: цены на нефть в ближайшие годы вряд ли достигнут уровня 2014 года

ВЕНА, 26 мая — РИА Новости. Цены на нефть в ближайшие несколько лет вряд ли смогут достигнуть уровня 2014 года, заявил российский министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу CNBC.
"Наверное, вряд ли в ближайшие годы цены на нефть смогут достигнуть тех уровней, которые были три года назад", — сказал Новак.
В целях стабилизации ситуации на рынке нефти ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась сократить свою добычу на 1,2 миллиона баррелей в день. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.
Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.