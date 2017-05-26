Новак: цены на нефть в ближайшие годы вряд ли достигнут уровня 2014 года

ВЕНА, 26 мая — РИА Новости. Цены на нефть в ближайшие несколько лет вряд ли смогут достигнуть уровня 2014 года, заявил российский министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу CNBC.

С начала лета 2014 года к концу 2015 года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году опускались ниже 30 долларов. Фундаментально спад эксперты объясняли высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе.

"Наверное, вряд ли в ближайшие годы цены на нефть смогут достигнуть тех уровней, которые были три года назад", — сказал Новак.

В целях стабилизации ситуации на рынке нефти ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась сократить свою добычу на 1,2 миллиона баррелей в день. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.

Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.