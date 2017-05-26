Встреча по мониторингу за выполнением венских соглашений пройдет в июле

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Следующая встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти пройдет в Москве в июле, сообщается на сайте телеканала CNBC со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

"Вы знаете, у нас есть возможность реагировать на любую ситуацию, которая может возникнуть на рынке. В этом плане у нас есть технический мониторинговый комитет, работающий над этим каждый месяц. Министерский комитет продолжит работать на той же основе", — сказал Новак телеканалу.

Ранее в четверг российский министр сообщил, что следующее министерское заседание мониторингового комитета по венскому соглашению пройдет ориентировочно 23-24 июля, возможно, в Москве или Петербурге.