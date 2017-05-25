Новак: страны ОПЕК и не-ОПЕК продолжат работу и вне венского соглашения

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ОПЕК и другие нефтедобывающие страны продолжат сотрудничество и вне венского соглашения, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК и не входящих в картель стран.

"Сотрудничество между странами ОПЕК и не ОПЕК будет продолжаться, мы также будем сотрудничать в двустороннем формате", — сказал он.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

В четверг на встрече в Вене все участники соглашения согласились продлить его еще на девять месяцев — до апреля 2018 года.