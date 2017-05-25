Новак считает венскую сделку полезной для потребителей и производителей

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. Страны-участницы венского соглашения по сокращению добычи нефти отмечают положительный эффект от сделки как для потребителей, так и для производителей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК и не входящих в картель стран.

"Наша задача — балансировать рынок, обеспечить приток инвестиций в отрасль, сделать более прогнозируемым развитие нефтяной отрасли, которое мы ставим перед собой. Безусловно, мы все имеем положительный эффект: как страны-производители, так и страны-потребители", — сказал Новак.

Он выразил благодарность правительствам всех стран-участниц соглашения.

На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.