Рубль ушел в минус к доллару и евро вслед за падением цен на нефть

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Рубль перешел к снижению к доллару и евро вслед за падением цен на нефть в район 52 долларов за баррель сорта Brent, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.42 мск рос на 16 копеек — до 56,56 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 63,45 рубля. Ранее в течение дня основные резервные валюты торговались в минусе к рублю.

По состоянию на 18.40 мск июльские фьючерсы на Brent дешевели на 3,11% — до 52,28 доллара за баррель. Ранее нефть уже падала в цене почти до 52 долларов на новостях из Вены.

ОПЕК 30 ноября прошлого года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч.

В четверг страны-члены ОПЕК и не входящие в картель государства согласились продлить венское соглашение по сокращению добычи нефти на 9 месяцев, как и ожидалось. Таким образом, нефтяной рынок не дождался никаких приятных сюрпризов с венской встречи.

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