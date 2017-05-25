Россия не настаивает на трехмесячной опции к продлению венского соглашения

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. Россия не настаивает на дополнительной трехмесячной опции при продлении соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Мониторинговый комитет венского соглашения по итогам министерской встречи в среду рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращений. При этом Новак сообщил об обсуждении опции продления венских договоренностей на три месяца после возможной пролонгации до 1 апреля 2018 года. Окончательное решение планируется принять на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию, в четверг.

Пока прошла только министерская встреча стран ОПЕК, на которой, как сообщают на условиях анонимности ее участники, было поддержано решение продлить соглашение на девять месяцев.

"Я думаю, это не принципиально на самом деле. Нам важно, чтобы было на девять месяцев. В любом случае у нас будет возможность всегда принять решение", — сказал Новак, отвечая на вопрос о намерении ОПЕК продлить соглашение на 9 месяцев без дополнительной опции.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.