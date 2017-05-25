Эквадор, Боливия и Парагвай хотят купить российские вертолеты

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эквадор, Боливия и Парагвай направили России официальные обращения для поставки им российских вертолетов, говорится в опубликованной в четверг статье холдинга "Вертолеты России".

"Значительный интерес к российским вертолетам проявляют министерства обороны и силовые структуры Эквадора, Боливии и Парагвая. От всех указанных стран получены официальные обращения на поставку им российской вертолетной техники, проводятся соответствующие консультации", — говорится в публикации, которая опубликована в корпоративном журнале, представленном на вертолетной выставке в Москве.

Холдинг "Вертолеты России" отмечает, что в сегодняшних непростых экономических условиях многие развивающиеся страны не имеют нужных ресурсов для прямых закупок современного вооружения.

"Для решения данной проблемы российскими экспортерами формируются предложения с льготными условиями финансирования и привлечения ресурсов отечественных институтов поддержки экспорта высокотехнологичной продукции", — говорится в публикации.