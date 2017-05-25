В Гидрометцентре рассказали о последствиях майских заморозков

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Майские заморозки снизят урожай свеклы, подсолнечника и кукурузы в Курской, Орловской и Липецкой областях, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, урожай зерновых в России ожидается около и выше многолетних значений, при этом прошлогоднего рекорда не стоит ожидать.
"От недостатка тепла озимые совершенно не пострадали и это очень важно, потому что урожайность озимых существенно превышает урожайность яровых культур. Поэтому точно можно говорить, что урожайность будет около и выше многолетних значений", — сказал он.
Ранее глава Гидрометцентра сообщал, что майские заморозки негативно скажутся на урожае слив, персиков и абрикосов на юге Краснодарского края и в Адыгее. Вильфанд также отмечал, что холодный и влажный май является одним из предвестников хорошего урожая зерновых.