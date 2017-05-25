Шесть фирм из Турции могут претендовать на начало поставок овощей​ в Россию

БЫКОВО (Московская область), 25 мая — РИА Новости. Шесть предприятий Турции из числа тех, которые были проверены Россельхознадзором в мае, обеспечивают полный цикл производства продукции, что дает им возможность претендовать на начало поставок в Россию продукции овощеводства, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Инспекция завершилась, по ней мы еще не разбирались, материалы готовятся. Могу только предварительно сказать, что не все предприятия, как я и говорил раньше, могут полностью отвечать за свою продукцию. Предварительно — шесть предприятий, которые имеют полный цикл и могут от поля до выхода продукции проследить", — сказал Данкверт журналистам в кулуарах публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Россельхознадзора.

"Это не означает открытие (поставок с этих предприятий — ред.)", — подчеркнул глава ведомства, указав, что на принятие решений о разрешении поставок влияют и другие факторы. Он напомнил позицию Россельхознадзора относительно возможности поставок турецкой продукции в РФ: поставки могут осуществляться с крупных предприятий, которые гарантируют качество и прослеживаемость продуктов.

"По тем продуктам, которые "закрыты", например, томаты — да, мы говорили, что мы будем смотреть, потому что мы не можем вернуться к тому положению, когда сотни фермеров собирают по одной тонне и потом нельзя найти виноватого", — указал Данкверт.

Россельхознадзор провел проверку ряда турецких производителей с 14 по 19 мая. По словам главы службы, было проверено 18 предприятий, производящих латук, кабачки, перец и китайский салат. Еще три турецкие компании, производящие помидоры, были проверены ранее в этом году — они также обеспечивают полный цикл производства.