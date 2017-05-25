Экваториальная Гвинея вступит в ОПЕК, заявили в Эр-Рияде

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. Экваториальная Гвинея вступит в Организацию стран-экспортеров нефти, заявил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Экваториальная Гвинея… вступит в ОПЕК", — сказал аль-Фалих.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии также отметил, что Египет и Туркмения проявляли интерес к участию в соглашении ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти. Однако эти страны не приехали в четверг на общую встречу, проходящую в Вене.