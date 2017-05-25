Соглашение ОПЕК не предполагет сокращения нефтедобычи в Ливии и Нигерии

ВЕНА, 24 мая — РИА Новости. Соглашение ОПЕК не будет предполагать сокращения добычи нефти для Ливии и Нигерии, сказал журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос об этих двух странах.

По итогам министерской встречи в среду в Вене мониторинговый комитет рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, оставив без изменения объемы сокращения. Окончательное решение планируется принять на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию, 25 мая.

ПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. 11 не входящих в ОПЕК стран в декабре согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Никаких обязательств по сокращению добычи при этом не несут две страны — Ливия и Нигерия.