В Иране прокомментировали три варианта продления венского соглашения

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. Иран не видит сложностей по реализации любого из трех обсуждаемых вариантов продления венского соглашения о сокращении добычи нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду заявил, что в числе других вариантов рассматривается продление соглашения на девять месяцев, до 1 апреля 2018 года, а затем еще на три. Позже министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил, что такой сценарий обсуждается.

"У нас нет никаких сложностей со всеми тремя опциями, тремя предложениям: шесть, девять и один год", — сказал Зангане журналистам.

Мониторинговый комитет по итогам министерской встречи, прошедшей в среду в Вене, рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращения. Окончательное решение планируется принять в четверг на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию.