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Экономика

СМИ узнали, что в Минфине советуют не продлевать соглашение по нефти с ОПЕК

08:5825.05.2017
(обновлено: 08:59 25.05.2017)
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты Минфина РФ не советуют продлевать соглашения с ОПЕК о сокращении добычи сырья, поскольку это может привести к росту добычи сланцевой нефти и обвалу цен на нефть до 30 долларов за баррель, пишет газета "Ведомости".

Добыча нефти. Архивное фото
© Fotolia / alco81
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Представители нефтедобывающих стран, входящих в ОПЕК и не состоящих в организации, обсудят в четверг в Вене рекомендацию продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года. Объем сокращения добычи нефти предполагается при этом оставить без изменения.

ОПЕК 30 ноября договорилась в Вене о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Эльвира Набиуллина. Архив
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Минэнерго РФ поддерживает продление соглашения на девять месяцев. А эксперты Минфина не разделяют данную позицию, отмечает газета. В презентации департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина, с которой ознакомилась газета, говорится, что пакт производителей не имеет смысла, его продление на второе полугодие 2017 года сократит избыточные запасы нефти в странах ОЭСР на 250 миллионов баррелей. В результате спрос превысит предложение на 1,9 миллиона баррелей в день, что поддержит "сланцевую революцию 2.0".

Как считают эксперты Минфина, расплатой за это будут значительный профицит (около 0,7 миллиона баррелей в день) в первом полугодии 2018 года, накопление запасов и обвал цен на нефть. Позднее осознание этого способно привести к чрезмерному провалу цен, примерно до 30 долларов, прогнозируют эксперты. Для балансировки спроса и предложения лучше было бы иметь цены в 40 с лишним долларов за баррель, но это не привело бы к сокращению избытка запасов, считают они.

В США скорость бурения и его текущая эффективность подразумевают темпы роста добычи на 1,5 миллиона баррелей в день (сырая нефть плюс конденсат), что опережает темпы роста мирового потребления (1,3 миллиона баррелей в день), отмечают эксперты Минфина. Сохранение нынешних темпов ввода в строй буровых уже в июле доведет темпы роста добычи до 2 миллионов баррелей в день, предостерегают они.

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