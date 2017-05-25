СМИ узнали, что в Минфине советуют не продлевать соглашение по нефти с ОПЕК

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты Минфина РФ не советуют продлевать соглашения с ОПЕК о сокращении добычи сырья, поскольку это может привести к росту добычи сланцевой нефти и обвалу цен на нефть до 30 долларов за баррель, пишет газета "Ведомости".
ОПЕК 30 ноября договорилась в Вене о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.
Как считают эксперты Минфина, расплатой за это будут значительный профицит (около 0,7 миллиона баррелей в день) в первом полугодии 2018 года, накопление запасов и обвал цен на нефть. Позднее осознание этого способно привести к чрезмерному провалу цен, примерно до 30 долларов, прогнозируют эксперты. Для балансировки спроса и предложения лучше было бы иметь цены в 40 с лишним долларов за баррель, но это не привело бы к сокращению избытка запасов, считают они.
В США скорость бурения и его текущая эффективность подразумевают темпы роста добычи на 1,5 миллиона баррелей в день (сырая нефть плюс конденсат), что опережает темпы роста мирового потребления (1,3 миллиона баррелей в день), отмечают эксперты Минфина. Сохранение нынешних темпов ввода в строй буровых уже в июле доведет темпы роста добычи до 2 миллионов баррелей в день, предостерегают они.