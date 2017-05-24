Участники венского соглашения обсудят только один формат продления

ВЕНА, 24 мая — РИА Новости. Министерская встреча ОПЕК и других нефтедобывающих стран в четверг будет обсуждать только один вариант продления соглашения по сокращению добычи нефти — на девять месяцев, заявил РИА Новости министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа.

"Нет, только один — девять месяцев. Мы рекомендовали только один", — ответил он на вопрос, будут ли в четверг обсуждаться сценарии продления соглашения на шесть, девять и двенадцать месяцев.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли обсуждаться лишь один сценарий, Бутарфа сказал: "Да, девять месяцев".

Он ожидает, что этот сценарий будет принят.

Мониторинговый комитет по итогам министерской встречи, прошедшей в среду в Вене, рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращения. Однако представители стран — участниц соглашения заявляли, что обсуждаются и другие варианты. В частности, глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду заявил, что в числе других рассматривается вариант продления соглашения на девять месяцев, до 1 апреля 2018 года, а затем еще на три. Позже министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил, что такой сценарий обсуждается.

Окончательное решение планируется принять в четверг на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию.