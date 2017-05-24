Эксперты: продление венского соглашения не приведет к скачку цен на нефть

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ожидаемое продление соглашения нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев уже учтено рынком и не приведет к значительному росту цен на "черное золото", считают опрошенные РИА Новости аналитики. По их мнению, средняя цена за год может составить от 55-56 долларов до 60 долларов за баррель.

Соглашение позволит стабилизировать ситуацию на рынке нефти, но при этом не решает задачу снижения волатильности цен на средне- и долгосрочную перспективу, считает аналитик компании "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров.

Кроме того, сохраняется вероятность увеличения добычи сланцевой нефти в США, что может оказать давление на цену, отметил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. В свою очередь, глава отдела исследований сырьевых товаров американского банка Bank of America Merrill Lynch (BofAML) Франсиско Бланш (Francisco Blanch) в интервью Блумберг ТВ отметил, что ОПЕК больше не может контролировать глобальные цены.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Мониторинговый комитет по выполнению соглашения по итогам министерской встречи, прошедшей в среду в Вене, рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращения. Однако обсуждаются и другие варианты. Так, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что рассматривается продление соглашения на девять месяцев, до 1 апреля 2018 года, а затем еще на три. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил, что такой сценарий обсуждается.

Никаких неожиданностей

Окончательное решение планируется принять в четверг на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

Рынок ожидал решения о продлении венского соглашения: министры энергетики двух основных участников соглашения, Саудовской Аравии и России, на прошлой неделе заявили о том, что будут рекомендовать продлить его еще на девять месяцев, не меняя при этом объем сокращения добычи.

"Решение мониторингового комитета было ожидаемым, на рынок повлияет не столько сегодняшнее решение, сколько официальное (решение стран-участниц венского соглашения в четверг – ред.) За такими событиями следует рост цены, но кратковременный. Отчасти предстоящее продление сокращения уже учтено в цене нефти", — сказал Нестеров.

"В ценах это решение (о продлении сокращения добычи на девять месяцев – ред.) уже заложено", — соглашается Полищук. Он отметил, что цены вернулись к уровням конца 2016 года, до соглашения, и скорее всего, эти уровни сохранятся и дальше.

"Вопрос в том, насколько быстрым будет рост добычи сланцевой нефти. Пока мы видим, что добыча в США действительно растет неплохими темпами. Однако не стоит забывать, что спрос в мире также увеличивается хорошими темпами, и если эта тенденция продолжится, то при выполнении участниками сокращения добычи на девять месяцев стоит ждать роста цены до 60 долларов за баррель", — сказал он.

Нестеров менее оптимистичен в оценке влияния соглашения на цену нефти. "Цена падала до 46 долларов за баррель, а сейчас около 54 долларов. Цена уже серьезно поднялась. Ожидать, что она поднимется до 60 долларов, не приходится. Однако создается определенная гарантия при соблюдении странами этого соглашения, что ситуация на рынке стабилизируется, волатильность будет минимальная, и цена нефти в целом по году будет 55-56 долларов, и, может быть, сможет даже выше подниматься", — прокомментировал эксперт.

Решение насущных задач

Соглашение играет положительную роль по стабилизации цены на нефть и решает важные задачи для основных участников этого соглашения – Саудовской Аравии и России, уверен Нестеров.

"Для Саудовской Аравии создаются предпосылки для роста стоимости компании Saudi Aramco, которая в будущем году будет частично приватизирована… Для нас важна стабилизация, сейчас избирательный цикл идет. Нам важно стабильное поступление доходов (в бюджет – ред.), желательно – пополнение резервных и прочих фондов и увеличение расходов социальных. Это соглашение как раз покрывает март и создает предпосылки, что пополнение бюджета нефтегазовыми деньгами будет достаточно надежным", — считает он.

При этом аналитик отмечает, что, кроме сланцевых производителей нефти в США, есть много других трудно предсказуемых факторов.

"Трудно сказать, как будет развиваться добыча в странах, где она не регулируется, в Ливии, допустим. Кроме того, были запущены проекты по добыче нефти, которые начнут работать через несколько лет. Таким образом, будет расти на рынке и предложение нефти, добываемой из традиционных месторождений", — сказал он.

"В итоге такая ситуация может привести к тому, что с конца 2018 года складские запасы нефти снова начнут увеличиваться… Ожидается избыточное предложение нефти на рынке примерно в период до 2020 года. Следовательно, как только мы это соглашение завершим в марте, то цены могут снизиться. Не исключено, что может потребоваться продление этого соглашения и до конца 2018 года. Это тоже может быть вариантом", — полагает Нестеров.

Обратная сторона медали

Наряду с положительным эффектом соглашения, есть и обратная сторона медали. Во-первых, соглашение способно решить лишь краткосрочные задачи, во-вторых, сдерживает возможности роста добычи в РФ, говорят аналитики.

"Продление соглашения стран ОПЕК и России является паллиативом, то есть не является решением проблемы стабилизации цены на средне- и долгосрочную перспективу (от нескольких лет и дальше). Это решение создало проблему роста добычи нефти в США, прежде всего сланцевых производителей. Это решение сдерживает возможности собственного роста добычи нефти. В этом году мы ожидали роста добычи в РФ на 10 миллионов тонн нефти, но при заключении этого соглашения роста добычи не будет", — сказал Нестеров.

Бланш, в свою очередь, отметил, что возможности ОПЕК влиять на цену нефти существенно ограничены.

"Все, что они могут делать – это сдвигать временную ценовую структуру нефти в сторону повышения спотовых цен… Это то, чего ОПЕК на самом деле добивается – они хотят развернуть рынок к депорту (разница между ценой наличного товара и его форвардной ценой в тех случаях, когда цена наличного товара выше – ред.), потому что они полагают, что рынок депорта будет оказывать давление на форвардные цены и отпугнет производителей сланца в США от продажи нефти по форвардным ценам", — считает эксперт BofAML.