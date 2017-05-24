Иран не получал предложений о продлении соглашения по добыче нефти

ВЕНА, 24 мая — РИА Новости. Иран не получал предложений по продлению соглашения о сокращении добычи нефти на 12 месяцев; готов поддержать пролонгацию как на шесть, так и на девять месяцев, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Шесть и девять месяцев — оба (варианта) будут поддержаны нами. Я не получал предложения о 12 месяцах", — сказал он.

Ранее в среду глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что в числе других вариантов рассматривается продление соглашения на девять месяцев, до 1 апреля 2018 года, а затем еще на три.

Позже министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил, что такой сценарий обсуждается.

Мониторинговый комитет по итогам министерской встречи, прошедшей в среду в Вене, рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращения. Окончательное решение планируется принять в четверг на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию.