"Русгидро" и власти Чукотки договорились о газификации Анадырской ТЭЦ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава "Русгидро" Николай Шульгинов и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин подписали соглашение о реализации проекта газификации Анадырской ТЭЦ, говорится в сообщении "Русгидро".

Соглашение предусматривает реализацию "Русгидро" проекта газификации Анадырской ТЭЦ, что должно привести к росту эффективности работы станции, снижению затрат на производство электроэнергии и тепла и улучшению экологической ситуации. Со стороны Чукотского автономного округа соглашение предусматривает обеспечение гарантий окупаемости проекта путем регулирования цены на газ и сохранения при тарифном регулировании экономии издержек "Чукотэнерго".

Накануне правительство региона сообщало, что в рамках проекта предусматривается перевод на газ двух котлов станции. На первом этапе речь идет о газификации одного из них. До конца года будет проложен 70-километровый газопровод к территории ТЭЦ, а также построен газораспределительный пункт, и выполнены работы по переводу котла на газ. Проектные работы уже выполнены. Планируется, что реконструкция займет 7,5 месяца и завершится с началом промышленного потребления газа в процессе пусконаладки в первом квартале 2018 года.

Анадырская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1986 году и является самой крупной электростанцией на Чукотке. Ее электрическая мощность составляет 56 МВт, тепловая — 140 Гкал/час. Станция снабжает теплом и электроэнергией столицу Чукотки — город Анадырь, село Тавайваам и близлежащие поселки. Основным топливом станции является бурый уголь. ТЭЦ входит в состав дочерней компании "Русигидро" — "Чукотэнерго".