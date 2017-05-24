Путин предложил повысить зарплаты некоторым категориям бюджетников

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать зарплаты работников бюджетных организаций, не охваченных майскими указами, с учетом инфляции.

"Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы, не все бюджетники. У целого ряда категории работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет", — отметил Путин на совещании с правительством.

"Прошу правительство проработать варианты и представить предложения на этот счет. И прошу не затягивать, мы должны обсудить это в ближайшее время, имея в виду, что сейчас активно идет работа над подготовкой бюджета на 2018 год", — отметил глава государства.

Путин также отметил, что есть трудности с повышением зарплат бюджетникам в некоторых регионах, и предложил сделать все для исправления этой ситуации.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что власти предпринимают все усилия и ищут дополнительные ресурсы, чтобы добиться повышения зарплат россиян, в первую очередь тех, кто работает в сфере образования, здравоохранения и культуры, что было заложено в президентских "майских указах".

Майскими указами президента предусмотрено повышение зарплат врачей и учителей. В министерстве образования ранее отметили, что перед ведомством стоит задача к 2018 году довести зарплаты педагогов высшей школы до 200%, зарплаты школьных учителей сейчас соответствуют уровню средней зарплаты в регионе.