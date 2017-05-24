Калининград намерен сотрудничать со Словакией в сфере экономики и туризма

КАЛИНИНГРАД, 24 мая — РИА Новости. Калининградская область намерена сотрудничать с регионами Словацкой республики в сфере экономики, торговли и туризма, сообщили журналистам в Калининграде по итогам встречи временно исполняющий обязанности калининградского губернатора Антон Алиханов и посол Словакии в России Петер Припутен.

"У нас есть огромный потенциал взаимного сотрудничества в разных областях – в культуре, по туризму, в образовании и, главным образом, в экономическо-торговой области. Вопросы перспективы развития нашего двухстороннего сотрудничества были основными", — сказал журналистам посол.

По данным Северо-Западного таможенного управления, внешнеторговый оборот товаров Калининградской области со Словакией по итогам 2016 года уменьшился на 24,1% и составил 447,5 миллиона долларов. Доля экспорта в Словакию в общем объеме калининградского экспорта составила в прошлом году 0,3%, доля импорта из Словакии – 7,6%.

"Обсуждали с господином послом, что та политика импортозамещения, которая реализуется правительством РФ, она стала драйвером прихода, в том числе, и инвестиций из Словакии в Россию. Мы могли бы встроить Калининград в повестку межправкомиссии для того, чтобы рассматривать нашу область в качестве плацдарма для инвестиций в российскую экономику", — сказал Алиханов.

Врио губернатора отметил, что Калининградской области было бы интересно сотрудничество в сфере туризма: либо привлекать инвесторов из Словакии для реализации проектов санаторно-курортного направления, либо калининградским предпринимателям переносить словацкий опыт в проекты на побережье Балтийского моря.

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