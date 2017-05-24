Песков перенаправил кабмину вопрос об экспорте подсолнечного масла в Турцию

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к правительству РФ вопрос о введении Турцией ограничений на беспошлинные поставки подсолнечного масла из России.

Ранее в среду стало известно, что власти Турции ввели новые ограничения на импорт российской пшеницы — теперь на РФ должно приходиться лишь 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в Турцию в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев сообщил РИА Новости, что аналогичные ограничения были введены и в отношении подсолнечного масла: квота составляет 15-30%.

"Нет, я пока не получал такую информацию. Это, скорее, вопрос, который все-таки нужно адресовать правительству, поэтому я бы не стал сейчас ничего комментировать", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос по поводу поставок подсолнечного масла.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. После этого Турция отменила введенные в марте ограничения по пшенице и подсолнечному маслу.

В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.