Россия и Турция продолжают переговоры по ограничениям торговли

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия и Турция продолжают контакты и переговоры для снятия остающихся ограничений в торговле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, ограничения имеют место. Вы знаете, что сохраняются некоторые ограничения с российской стороны по известным причинам, которые были весьма детально разъяснены президенту Турции в ходе недавних контактов в Сочи. Ведутся контакты и переговоры с турецкой стороной", — сказал Песков, комментируя ввод Турцией новых ограничений на импорт пшеницы из России.

Об их вводе ранее в среду написала газета "Ведомости", по данным которой теперь на РФ должно приходиться лишь 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в Турцию в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. После этого Турция объявила об отмене введенных в марте ограничений по пшенице.

В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.