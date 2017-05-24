Россия и Турция продолжают переговоры по ограничениям торговли

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия и Турция продолжают контакты и переговоры для снятия остающихся ограничений в торговле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об их вводе ранее в среду написала газета "Ведомости", по данным которой теперь на РФ должно приходиться лишь 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в Турцию в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз.
В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. После этого Турция объявила об отмене введенных в марте ограничений по пшенице.
В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.