В Тюмени пройдет форум "Инвестиции в инновации"

ТЮМЕНЬ, 24 мая — РИА Новости. Форум "Инвестиции в инновации", в рамках которого эксперты обсудят вопросы необходимости своевременного инвестирования в инновации, пройдет в Тюмени в четверг, 25 мая, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Он уточнил, что в рамках форума планируется подписание целого ряда соглашений между правительством Тюменской области и представителями инновационной сферы.

По мнению главы региона Владимира Якушева, сегодня бизнес нуждается не только в предоставлении финансовых средств, но и в комфортных и выгодных условиях для их получения. Предпринимательству со слабой кредитной историей требуется помощь государственных кредитных институтов в сопровождении процедуры получения кредитов, рассмотрении способов уменьшения кредитных ставок до 5-7% на всех уровнях.

Якушев также отметил важность формирования культуры общения, налаживания коммуникации между предпринимательским сообществом и всеми проверяющими ведомствами, институтами, призванными помочь развитию бизнеса.

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