Китай раскритиковал решение Moody's понизить его кредитный рейтинг

ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство финансов Китая раскритиковало решение рейтингового агентства Moody's понизить долгосрочный рейтинг Китая в национальной и иностранной валюте с Аа3 до A1 и изменить прогноз по нему с негативного на стабильный.

"Решение Moody's понизить суверенный кредитный рейтинг Китая принято на основе неподходящего метода "процикличности", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению китайского минфина, Moody's в своем прогнозе переоценило трудности, с которыми сталкивается экономика Китая, и недооценило меры по углублению структурной реформы предложения и расширения совокупного спроса, которые принимает правительство Китая.

Ранее Moody's заявило, что это решение отражает ожидание агентства того, что в ближайшие годы финансовые возможности Китая несколько снизятся, а общий долг в экономике продолжит увеличиваться по мере замедления роста.