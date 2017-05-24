Ъ назвал претендентов на госпакет "Объединенной зерновой компании"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил рассмотреть вопрос о приватизации контрольного пакета акций "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) в пользу группы "Сумма" Зиявудина Магомедова (владеет 50% минус 1 акция ОЗК), часть средств может предоставить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в обмен на 10% в ОЗК, пишет в среду газета "Коммерсант".

Отмечается, что, по оценкам экспертов, на выкуп доли ОЗК "Сумме" потребуется до 14 миллиардов рублей. Тема приватизации госпакета ОЗК обсуждалась 18 мая на совещании у Шувалова. По итогам встречи Минэкономики, Минсельхозу и Минфину с участием группы "Сумма" и РФПИ поручено определить цену госпакета ОЗК и премии, ссылается газета на протокол совещания.

Стороны также должны изучить возможность продажи госпакета ОЗК консорциуму "Суммы" и РФПИ. Доля фонда в сделке может составить 10%, указано в протоколе. Доклад по этому вопросу должен быть представлен в правительство до 20 июня 2017 года. Представитель Шувалова подтвердил газете данное поручение, отказавшись от дальнейших комментариев. Близкий к ОЗК источник газеты сообщил, что участие РФПИ в приватизации компании может быть связано с ограниченными денежными ресурсами "Суммы".

В "Сумме" газете заявили, что заинтересованы в приватизации госпакета ОЗК, а также поддерживают стратегию развития компании и масштабную инвестпрограмму, утвержденную советом директоров в 2016 году. Отмечается, что в ноябре 2016 года бывший гендиректор компании Марат Шайдаев говорил, что объем финансирования долгосрочной программы развития ОЗК до 2020 года оценивается в 30 миллиардов рублей.

Минсельхозу, Минэкономики и ОЗК поручено к 5 июня представить предложения по передаче функций госагента по проведению зерновых интервенций другой компании, ссылается газета на протокол совещания у Шувалова. В Минэкономики подтвердили, что вопрос по ОЗК в стадии проработки. В РФПИ отказались от комментариев.

Выручка ОЗК в 2016 году составила 12 миллиардов рублей, чистая прибыль — 2,24 миллиарда рублей. Сейчас ОЗК управляет более чем 20 элеваторами и перерабатывающими предприятиями.