Мексиканский министр сравнил переговоры по НАФТА с американскими горками

МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо сравнил предстоящие переговоры по будущему соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) с американскими горками.
Министр призвал также иметь в виду политический календарь, так как и Мексика, и США будут в 2018 году проводить выборы (в США парламентские, в Мексике президентские и парламентские). В связи с этим Гуахардо считает оптимальным послать четкие сигналы относительно будущего НАФТА до начала выборных процессов.
Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.