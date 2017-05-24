Мексиканский министр сравнил переговоры по НАФТА с американскими горками

МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо сравнил предстоящие переговоры по будущему соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) с американскими горками.

"Я вам говорю, что это будет как американские горки. Будут дни хорошие, хуже и лучше, главное – чтобы экономические игроки четко видели основополагающие элементы", — сказал Гуахардо на форуме "Мексика и Северная Америка: глобальная мощь".

Министр призвал также иметь в виду политический календарь, так как и Мексика, и США будут в 2018 году проводить выборы (в США парламентские, в Мексике президентские и парламентские). В связи с этим Гуахардо считает оптимальным послать четкие сигналы относительно будущего НАФТА до начала выборных процессов.

"Если бы НАФТА была пациентом в операционной без четкого плана лечения для улучшения ее качества жизни, мы могли бы закончить тем, что четвертовали бы ее. Главное – определить, что будет включать в себя этот переговорный процесс, а что – нет, это поможет нам стабилизировать рынки", – заметил глава минэкономики Мексики.

Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.