Титов предложил изменения в закон о контролируемых иностранных компаниях

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил вывести из-под закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК) те иностранные организации, которые больше половины доходов прямо или косвенно получают от источников за пределами РФ.

"Законодательство о КИК в его актуальной версии неэффективно, поскольку привело к уходу крупных российских предпринимателей в другие юрисдикции, существенная часть компаний предпочла не отчитываться о КИК "до первого штрафа", находится в ожидании формирования законодательной практики выявления и контроля КИК — и в связи с этим не инвестирует в дальнейшее развитие", — говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.

Закон о деофшоризации российского бизнеса, который ввел понятие КИК, был принят осенью 2014 года и предусматривал создание механизма налогообложения прибыли офшорных компаний. Согласно закону, КИК — это зарубежная структура, контролирующими лицами которой являются налоговые резиденты РФ. Закон обязывает контролирующих лиц представлять в налоговые органы уведомления о своем участии в таких КИК.

В 2017 году россияне впервые должны были подать уведомления о контролируемых иностранных компаниях. Срок подачи документов истек 20 марта. На основе данных, представленных в уведомлении, налоговые органы определяют, должен ли налогоплательщик платить НДФЛ за соответствующий период. Штраф за неподачу уведомления составляет 100 тысяч рублей.

По мнению бизнес-омбудсмена, налоговые органы РФ не имеют достаточных инструментов и необходимой информации для выявления КИК и осуществления полноценного налогового администрирования. В качестве решения он предложил проанализировать итоги этой декларационной компании, в том числе в части статистики по уходу налоговых резидентов в другие юрисдикции.

Среди предложений также — вывести из-под налогового регулирования КИК те иностранные организации, которые основную часть доходов получают от источников вне РФ (то есть от источников в России получают прямо или косвенно менее 50% общей суммы доходов). "Необходимо будет предусмотреть порядок определения доходов, полученных КИК от источников в России", — говорится в документе.

В отношении компаний, получающих прямо от источников в России более 50% доходов, по мнению бизнес-омбудсмена, правила КИК следует сохранить. А чтобы способствовать раскрытию информации о таких доходах и их конечных бенефициарах, он предлагает создать для них дополнительные стимулы.