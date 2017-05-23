Зампред ЦБ рассказала, сколько продлится оздоровление банковской системы

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ЦБ РФ продолжит оздоравливать банковскую систему страны еще примерно около двух лет, заявила зампред регулятора Ольга Полякова.

"Надеюсь, что оздоровление банковского сектора продлится на протяжении ближайшего года-двух, и мы придем к тому результату, что банковская система будет здорова", — сказала Полякова на заседании рабочей группы Госдумы.

По словам первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, также выступившего на заседании, оздоровление банковской системы займет два-три года и может завершится в 2020 году.

"Оздоровление банковского сектора, процесс очищения, займет еще два-три года. Это та цифра, которую мы называли, называем, и которую наш председатель (глава ЦБ Эльвира Набиуллина — рад.) озвучивала", — сказал он.

Отвечая на вопросы депутатов, закончится ли процесс оздоровления банков к 2020 году, Тулин ответил утвердительно.

Банк России с приходом в июне 2013 года новой главы Эльвиры Набиуллиной начал расчистку банковского сектора от проблемных игроков и вывел из системы более 200 банков. С рынка ушли не только мелкие банки, но и ряд средних и крупных игроков.

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